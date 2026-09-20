Una mujer de 76 años se metió a nadar en un lago de Neuquén y murió

Una mujer de 76 años murió después de haber ingresado al lago Lácar, en San Martín de los Andes, Neuquén. El episodio ocurrió este sábado en la zona de la Costanera, cerca de la escultura de Los Ciervos.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por la policía y el análisis de las cámaras de seguridad, la mujer, identificada por sus familiares como Ani De La Cruz Riffo, entró al agua por sus propios medios en un sector de poca profundidad.

A los pocos segundos, testigos advirtieron que había comenzado a realizar movimientos extraños y dieron aviso inmediato a las autoridades. Al lugar llegaron minutos después efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

La mujer fue retirada del agua todavía con vida, pero sufrió una fuerte descompensación en la orilla. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque finalmente confirmaron su muerte.

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Una de las hipótesis que se investiga es que la temperatura del agua haya provocado una reacción grave en su organismo. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5°C y 8°C, por lo que no se descarta que el frío haya desencadenado un cuadro de hipotermia y posteriormente un paro cardíaco. Sin embargo, la causa de muerte todavía no fue confirmada.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén. Tras las primeras pericias, Criminalística informó que el cuerpo no tenía signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.

Además, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión qué ocurrió desde el momento en que la mujer ingresó al agua hasta que fue asistida.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Neuquén, donde se realizará la autopsia. (con información de TN)