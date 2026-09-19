Apagón masivo en Capital Federal

Un corte masivo de energía impactó este sábado pasadas las 20 en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan y Saavedra, extendiéndose también a municipios vecinos de la Provincia como Vicente López y San Isidro.

De acuerdo con los registros oficiales de las empresas distribuidoras, Edesur concentró la mayor cantidad de afectados con unos 77.444 clientes sin servicio, mientras que Edenor reportaba alrededor de 642 usuarios a oscuras, pasadas las 21.

Mientras, los vecinos tratan de establecer los reclamos, trámite que resulta imposible ya que los portales de las compañías eléctricas colapsaron, por lo cual hacen escuchar su voz a través de las redes sociales.

La repentina falta de suministro provocó el apagado de luminarias públicas y semáforos sobre las principales avenidas, generando complicaciones en el tránsito. La interrupción sorprendió además a cientos de personas que aguardaban para ingresar a la exposición de Frida Kahlo en el museo Malba, dejándolas en penumbras en plena vía pública.

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Aunque en varios sectores el servicio comenzó a restablecerse de forma paulatina tras unos 20 minutos de interrupción, vecinos de distintos puntos de la Ciudad, como Villa Mitre y Villa Santa Rita, siguen reportando cortes de luz en sus zonas.

Se espera la información oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre la falla de origen que desencadenó el corte y la estimación de cuándo estará completamente normalizado el servicio. (C5N)