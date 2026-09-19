Familiares de Agostina Vega marcharon en Córdoba para pedir justicia

Familiares y allegados convocaron a una marcha en la ciudad de Córdoba, para pedir justicia por Agostina Verga, la adolescente asesinada en mayo último, y también para exigir avances en la investigación, por la cual ya hay seis personas detenidas.

La manifestación comenzó en el barrio Cofico, Juan del Campillo y Avellaneda, en las inmediaciones de la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado de haber cometido el femicidio, y siguió hasta la Legislatura local.

Durante la movilización, Gabriel Vega, padre de Agostina, aseguró que el objetivo es reclamar que se conozca "la verdad de todo", y añadió: "Estamos acá para exigir justicia por Agostina. Sabemos que falta gente por investigar. Ellos se merecen la verdad".

Consultado sobre la actuación judicial hasta el momento, respondió en declaraciones a radio Cadena 3: "A medias. Por eso estoy acá hoy". Asimismo, Vega insistió en que la elevación a juicio no alcanza mientras existan otras posibles responsabilidades que considera pendientes de investigación: "Las pruebas hablan. Acá faltan personas", afirmó.

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Agostina, de 14 años, despareció el 25 de mayo, luego de haber visitado a Barrelier, aunque sus restos -parcialmente descuartizados- fueron esparcidos en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, y aparecieron cinco días después.

Barrelier, quien había tenido una relación con la madre de la chica, está encarcelado desde entonces con prisión preventiva en el complejo de Cruz del Eje, y si bien todas las pruebas lo complican, todavía no admitió su culpabilidad. Asimismo, también están imputados Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

Por su parte, el fiscal Raúl Garzón decidió enviar a juicio a todos los involucrados, aunque en el caso de Barrelier sumó otra causa previa por privación ilegítima de la libertad, y la unificó con la de Agostina. (N/A)