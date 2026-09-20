Cómo sigue la búsqueda de los dos primos de 16 años que desaparecieron en el río Paraná en Corrientes

La búsqueda de los dos primos de 16 años que desaparecieron en las aguas del río Paraná continúa este domingo con rastrillajes por la costa y en distintos sectores de la zona.

A tres días de que fueran vistos por última vez, el operativo se concentra en un área particularmente compleja por el ancho del río, el caudal y los cambios en la corriente.

Los adolescentes desaparecieron el jueves, después de ingresar al agua mientras jugaban a la pelota cerca de la zona de cabañas Puesta del Sol. Sus pertenencias quedaron en la orilla y desde entonces no hubo noticias sobre ellos.

Según explicó al canal TN el periodista de Corrientes Mauro Rodríguez, se trata de una búsqueda con características particulares porque el lugar donde desaparecieron corresponde a una de las zonas más anchas del Paraná. En ese sector, el río se extiende hasta la isla Apipé y las condiciones hacen que los rastrillajes sean mucho más difíciles que en otros puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Una cosa es rastrillar en ríos más angostos y otra es hacerlo en un río más ancho”, explicó Rodríguez. A eso se suma que actualmente hay crecientes y cambios en la fuerza de las corrientes, lo que puede modificar el recorrido del agua y dificultar la localización de los adolescentes.

El periodista señaló que, con el paso de las horas, los equipos también comenzaron a contemplar la posibilidad de que hayan sido arrastrados hacia sectores más alejados del lugar donde fueron vistos por última vez. Mientras tanto, continúan los rastrillajes costeros para intentar encontrar algún indicio.

“Por más que seas lugareño, la naturaleza siempre te sorprende”, remarcó Rodríguez al describir las condiciones del lugar y, aunque una persona sepa nadar, esa parte del Paraná sigue siendo peligrosa por la fuerza del agua.

La zona donde desaparecieron está vinculada además con el tramo del Paraná que recibe el caudal proveniente de Yacyretá. “Es totalmente peligroso. Es la parte del Paraná que se desprende de Yacyretá. Es completamente caudalosa”, describió el periodista.

Por el momento, el operativo continúa y no hubo información oficial sobre el hallazgo de los dos adolescentes. Con el paso de los días, los investigadores amplían el área de búsqueda mientras las condiciones del río siguen siendo uno de los principales obstáculos para encontrarlos. (TN)