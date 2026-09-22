El gesto de Trump para Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: "Tuvimos una gran victoria en Argentina"

El presidente Javier Milei y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, estuvieron este martes en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en la ciudad de Nueva York, una propuesta geopolítica de Norteamérica cuyo objetivo es combatir a los carteles del narcotráfico que accionan con la cooperación de Irán y China.

"Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces", recordó el líder de la Casa Blanca a tan solo unos metros de la mirada del jefe de Estado argentino.

Y expresó: "Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental".

En ese punto destacó que "ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno".

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Recordó que "los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera".

"Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo", subrayó ante todos los líderes mundiales allí presentes. (NA)