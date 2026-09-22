Milei viajó a Nueva York en un vuelo privado porque el avión presidencial está en mantenimiento

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Nueva York para participar de la 81.ª Asamblea General de la ONU. Arribó esta mañana poco antes de las 9, hora local, las 10 de la Argentina.

Pero lo llamativo de este viaje, fue que el primer mandatario no hizo el viaje de casi 11 horas entre el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto JFK en el avión presidencial ARG01, sino en un avión Glugstream 500, matrícula LV-VEG, perteneciente a la empresa Flyzar, con sede en el aeropuerto de San Fernando.

Para este viaje, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas de diversas fuentes, el Gobierno nacional habría solicitado varios presupuestos, debido a la imposibilidad de utilizar el avión presidencial, ya que se encuentra en Miami bajo un proceso de mantenimiento que le impide operar, por el momento.

Finalmente, optaron por la empresa Flyzar, propiedad de Gustavo Carmona, con un costo que ronda aproximadamente los 150 mil dólares más gastos.

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El Gulfstream G500, un jet de gran tamaño y largo alcance desarrollado por Gulfstream Aerospace, de séptima generación que opera a una velocidad de crucero de alta velocidad y ofrece una autonomía de hasta 5.200 millas náuticas (9.630 kilómetros) con un techo de vuelo máximo de 51.000 pies (15.545 metros).

El diseño interior admite una capacidad de entre 14 y 19 pasajeros según la distribución seleccionada, con opciones para configurar hasta 8 camas distribuidas en hasta tres zonas independientes de estar.

Sus dimensiones interiores alcanzan los 12,65 metros de largo de pasillo por 1,88 metros de altura, con un volumen aproximado de 1.715 pies cúbicos en una de las cabinas más silenciosas de la industria, la cual garantiza una renovación de aire 100% fresco cada dos minutos y una baja altitud de presurización para mitigar la fatiga en vuelos intercontinentales.

Carmona es un piloto y empresario aeronáutico conocido públicamente por facilitar y operar vuelos privados para figuras del espectáculo, el deporte y la política, con vínculos comerciales y de confianza con el poder político y el fútbol argentino.

Flyzar proveyó, entre otros servicios, el transporte de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y estuvo a cargo de operar aviones de lujo —como un Gulfstream G400— utilizado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia en numerosas oportunidades para concurrir a eventos vinculados con su actividad.

Algunas fuentes judiciales vinculan a Carmona con operaciones inmobiliarias en Puerto Madero, relacionadas con propiedades de lujo adquiridas por las firmas Servicios Neurus y Servicios Lindor, sociedades que la justicia vincula directamente con el entorno íntimo de Pablo Toviggino (tesorero y mano derecha de Tapia en la AFA).

Las fuentes indicaron que Milei, ya habría realizado alrededor de 17 viajes al exterior en este avión, o en uno similar, cuando el ARG01 no se encontraba operativo. (NA)