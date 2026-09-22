La Fiscalía apeló el fallo de la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

La jueza Laura De Marinis aclaró que el fallo se aplica solo para este caso, en el que el adolescente estaba acusado por un robo en grado de tentativa. (Foto: gentileza Clarin).

Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ), Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, apelaron el fallo de la jueza porteña, Laura de Marinis, que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un ladrón de 14 años.

Entre sus planteos, el fiscal coordinador y la auxiliar le pidieron a la Cámara revisora el apartamiento de la magistrada de la causa y que ordene el sorteo para designar a otro juez en el expediente.

Plantearon que la impugnación “resulta admisible en la medida que ha sido interpuesta dentro del plazo legalmente establecido para ello, por quien tiene interés en hacerlo, mediante escrito fundado ante el tribunal que la motiva, y se encuentra dirigida a cuestionar un pronunciamiento que causa un perjuicio irreparable”.

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Advirtieron que la resolución de la magistrada De Marinis “dicta el sobreseimiento del acusado, extinguiendo la acción a su respecto”, lo que produce “un evidente gravamen de imposible reparación ulterior, al finalizar el proceso penal iniciado contra el adolescente sobreseído en la decisión recurrida, que le impide a este Ministerio Público Fiscal ejercer sus facultades constitucionales”.

Cuestionaron que “la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma y sobreseer al adolescente imputado causa un agravio a esta parte en su pretensión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”.

Alertaron que el fallo de la jueza “implica arrogarse facultades legislativas, reservadas al Congreso de la Nación, al no aplicar una ley vigente y violar así el principio de legalidad. Además y precisamente en virtud de lo anterior, la decisión afecta directamente el principio republicano de gobierno y la división de poderes, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Nacional”.