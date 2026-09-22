Luis Caputo destacó el respaldo de Estados Unidos y la fuerte acumulación de reservas

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió con inversionistas en la sede del banco JP Morgan, donde brindó tranquilidad sobre el programa económico de cara a 2027 ante inquietudes expresadas por los actores financieros de fondos de largo plazo.

Asimismo, el titular de la cartera económica ratificó que el rumbo sigue firme y destacó el apoyo de Estados Unidos durante la disertación que llevó a cabo en el piso 15 de la sede del banco estadounidense, sobre Park Avenue, ante unos 60 inversionistas financieros internacionales.

"Ahora tenemos cosas que mostrar", indicó el ministro, al tiempo que planteó que "las reformas irían más rápido" en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

“Hay mucho apoyo en general, antes se peleaban con Argentina porque hacíamos mal las cosas. Ahora es al revés”, precisó Caputo, quien este martes se unirá a las actividades del presidente Javier Milei, que llega a Nueva York para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantener algunas reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

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"Estados Unidos elige a la Argentina, porque quiere enviar un mensaje”, afirmó en referencia al respaldo del gobierno de Donald Trump.

Asimismo, indicó que ese apoyo es similar por parte del FMI y el Banco Mundial, ya que según el titular del Palacio de Hacienda respaldan a la Argentina porque buscan resaltar que implementan “las políticas que funcionan”.

En relación al nivel de reservas, señaló: "Ya hemos superado el escenario optimista. Habíamos apuntado a los 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pensamos que podríamos llegar eventualmente a 17.000 millones".

"El populismo se combate con ortodoxia y no con más populismo. No vamos a cambiar nada en nuestra política”, señaló el ministro, por lo que descartó un plan "platita", como se indicaba para poder ganar la selecciones presidenciales en 2027.

Asimismo, añadió: "No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”.

Respecto al Presupuesto 2027, explicó: "Va a ser en realidad la primera vez en nuestra historia que tendremos cuatro años consecutivos de capital monetario de primera línea, y en este caso también superávit financiero”.

Y sobre la inflación sostuvo que la redujeron de manera drástica y agregó que seguirán "manteniendo una política monetaria estricta”.

Por último, afirmó que esperará a que “el riesgo país se sitúe en niveles significativamente más bajos”, al tiempo que vaticinó un triunfo del mandatario libertario en las elecciones del año que viene.

“No tengo ninguna duda que el presidente Milei ganará. Esto generará un mayor optimismo tanto entre la gente como en los mercados, y el riesgo país se reducirá considerablemente. Al mercado le conviene que sigamos amortizando deuda, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora”, concluyó. (N/A)