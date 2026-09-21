Pedirán juicio político para la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que pedirá el juicio político de la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

El funcionario aseguró que el fallo “es una locura” y adelantó que ya le dio la instrucción al ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con el juicio político. “Y ahí veremos quien acompaña y quien no”, advirtió.

“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora. Ella no es filósofa, socióloga ni psicóloga”, añadió el funcionario.

“Para mi este tipo de fallos, son una línea que se traza en la arena. Estás del lado del bien o estás del lado del mal. En el mensaje de ‘no tenés consecuencias porque había un policía cerca’ no entiendo en que parte está actuando como adulta”, dijo Macri.

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Al respecto, el jefe de Gobierno porteño añadió: “Es la primera vez que pido un juicio político. Vamos a apelar, esperamos tener éxito y es un gran momento para discutir que clase de jueces queremos. La decisión de la jueza es no cuidar a nadie”.

“Ella sigue operando con la vieja ley y decide no procesarlo. Entendamos el mensaje dramático que le está dando a este chico: no hay consecuencias en lo que haces. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? El delincuente es una victima. Yo no me voy a acostumbrar a eso", cerró el político.

Mas temprano, Macri escribió en su cuenta de X: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”, escribió Macri en su cuenta de X.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó el funcionario.

El fallo

Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años. Se trata de una causa caratulada como tentativa de robo.

El caso empezó a partir de la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres estaban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Así empezó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza en su fallo.

En este sentido, De Marinis consideró que no pierde de vista que ”el robo de por sí es un hecho violento y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado”.

“Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, sostuvo. (con información de TN)