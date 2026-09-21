Cuáles son los principales puntos del discurso de Milei ante la ONU

El presidente Javier Milei ya tiene definidos algunos de los ejes principales del discurso que brindará en el Debate General de las Naciones Unidas.

La exposición de este miércoles a las 12 hora local se concentrará en el rol de la ONU, la necesidad de que no avance en regulaciones como en materia de Inteligencia Artificial (IA) y con mención a la política que encaró con respecto a las Islas Malvinas.

El jefe de Estado piensa colocar el reclamo de la Argentina por el archipiélago nacional en manos de Inglaterra como todos los años. Pero en esta ocasión, Milei profundizará críticas hacia el organismo. El Presidente, en particular, piensa hacer foco en su exposición en la necesidad de que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años.

Como sucede con Malvinas, funcionarios comentaron que los cuestionamientos del dirigente libertario no son novedosos y que siempre tuvo la misma visión.

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Incluso, pretende hacer hincapié en un pedido: que no se regule sectores claves de la economía como aquellos supeditados a la IA. También, realizará un recorrido por sus anteriores discursos.

Algunas de las líneas que redactó dicen lo siguiente: “Hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”.

Además de su alocución, la agenda del jefe del Poder Ejecutivo no tiene vacantes. A partir del martes, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio Ohev Yisrael.

Más tarde, a las 19, mantendrá un cara a cara de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal. En esa misma jornada, Milei estará con el reconocido economista estadounidense Xavier Salai Martín, a las 20.30.

Por la tarde, a las 16, expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). A las 18, Milei mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el Rabino Simón Jacobson.

En tanto, el jueves a las 13, el mandatario disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino. (con información de NA)