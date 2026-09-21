Cómo serán los posibles feriados y asuetos ante la visita del Papa a la Argentina

El canciller Pablo Quirno aseguró que se estudia la posibilidad de decretar feriados o asuetos los días en que el papa León XVI visite nuestro país, aunque esa decisión sería acotada a los lugares donde el jefe de la Iglesia estará. La agenda prevé misas y recorridas por la Ciudad de Buenos Aires, Almirante Brown, Luján y Córdoba.

“Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibro entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ante la expectativa de la actividad entre los días 8 y 11 de noviembre.

Quirno afirmó que “la Iglesia tiene amplia libertad” para la agenda del Sumo Pontífice en la Argentina. Y en relación a la visita que hará León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, hogar para personas con discapacidad, justo cuando el Gobierno discute cambios en el área: “No mezclamos la visita pastoral con cuestiones políticas”.

Respecto del tema Malvinas, el canciller sostuvo una defensa a las últimas medidas del Gobierno, con respecto a la sanción de petroleras que operan en las islas y la nueva ley de Soberanía: “Buscamos revalorizar nuestros activos estratégicos”, planteó. En cuanto al diálogo con Londres, señaló que “los canales siguen abiertos, pero tenemos intereses divergentes”. Además, afirmó que el Reino Unido “toma decisiones unilaterales”.

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Sobre la posición de Estados Unidos, dijo que es cuestión de que ese país “quiera cambiar esa posición o no”, y aclaró que “los pedidos están siempre, ellos saben”. El canciller también se refirió a la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que se realizará tras el discurso de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Quirno integra la comitiva presidencial que viajó a Nueva York junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.



El detalle sobre la visita del Papa

Según el cronograma oficial difundido este lunes por el Gobierno junto con el Vaticano, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, después de pasar por Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín. Luego será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada seguirá con un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en el país.

El lunes 9 comenzará a las 9.15 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. La jornada terminará con las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana, a las 18.45.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y clero a las 15.15. Volverá a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, presidirá a las 10 una misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima alrededor de las 14. (con información de TN)