"Se acabó la asistencia esclavizante": Milei saludó a los estudiantes con un video de su gestión

El presidente Javier Milei saludó este lunes a los jóvenes por el Día del Estudiante con un mensaje en el que cuestionó la asistencia estatal "esclavizante" y sostuvo que su Gobierno apunta a brindar herramientas para que las personas puedan desarrollarse por sus propios medios.

“Se acabó esto de la asistencia esclavizante, de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y, si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca”, afirmó el mandatario.

Milei difundió el mensaje a través de su cuenta de X, en un video titulado “Feliz Día del Estudiante”, en elque se pueden observar imagenes de niños y adolescentes en diferentes instituciones educativas.

En ese marco, el jefe de Estado vinculó su mensaje a los jóvenes con uno de los ejes habituales de su discurso político, centrado en la libertad individual y en la reducción de la dependencia respecto del Estado.

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“Vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos”, expresó.

El Presidente también dejó un mensaje referido al esfuerzo personal y aseguró que los resultados pueden demorarse, pero llegarán si se sigue el camino correcto.

“Los logros pueden tardar un poco más o un poco menos, pero si usted hace las cosas bien, inexorablemente le va a ir bien”, sostuvo.

Finalmente, Milei retomó una de las consignas que utiliza habitualmente para referirse al futuro del país: “Si hacemos eso, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

“Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo los acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”, concluyó.

El mensaje se conoce diez días después de que Milei encabezara una actividad por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional del Palacio Sarmiento, donde también recurrió a la metáfora de la pesca para hablar de educación y lectura.

En aquella oportunidad afirmó que “si pensar es como pescar; leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan”. (NA)