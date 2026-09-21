Milei renovó el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

Antes de viajar a la Asamblea de la ONU en Estados Unidos, el presidente Javier Milei reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de la tensión con Reino Unido. “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”, afirmó en una entrevista con la prensa francesa.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Está perfectamente documentado que echaron a la población e implantaron a una nueva, con nuevos habitantes -explicó el mandatario ante la consulta de un periodista de LCI-. No hay reivindicación de derechos de pueblos originarios o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada”.

Para el Presidente, hay un nuevo contexto internacional que pone a la Argentina en una mejor situación: “Con los problemas que tiene Inglaterra en lo político, en lo económico y en lo demográfico, debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino”.

“Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas a través de canales diplomáticos. Hemos conseguido una gran cantidad de apoyo. Pero no se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional. Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel”, explicó Milei.

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En ese sentido, el Presidente consideró al país como “un socio estratégico de los Estados Unidos porque produce energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento, todo lo que necesita la economía del futuro”.

“También se tiene que comprender que hay un valor estratégico en el paso del Atlántico Sur. El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia que está difusa su transición demográfica. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador. Trump no va a apostar por temas que no conoce, si no conoce bien la situación”, consideró.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico. Nosotros hablamos de recuperar las Malvinas por la vía diplomática. Digo las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Sobre el final de la entrevista, Milei cuestionó la posición de Europa y advirtió sobre sus problemas económicos, pero sobre todo demográficos. “Los europeos tienen problemas demográficos mucho más complicados. A eso no le tienen miedo. Le tienen miedo a alguien que apoya el desarrollo. Eso es el resultado del wokismo”, indicó.

“Los socialdemócratas que asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Es cierto que la gente siempre le tiene miedo al cambio. Europa le tienen miedo al desastre de su sistema de pensiones, de los seguros sociales. No le tienen miedo a los socialistas. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos”, cerró. (con información de TN)