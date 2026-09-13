Caputo ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes comparándolo con el rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes en contraposición a las críticas sobre el rumbo económico, la dinámica de la actividad y los sectores beneficiados por el modelo.

En un posteo en su cuenta de X, donde citó un video de un usuario que destacaba mucho movimiento por la arteria caracterizada por teatros, pizzerías y librerías, Caputo señaló “todavía no es ‘fin de mes’ y la calle Corrientes ‘es un consumo de primera necesidad’”.

Las frases entrecomilladas que eligió el titular del Palacio de Hacienda suelen ser pronunciadas por actores políticos, económicos o sociales para cuestionar los signos que resalta el Gobierno como positivos a fin de sostener que el rumbo es el correcto.

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En la misma línea, Caputo remarcó que “seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate de que son solo dos los sectores que andan bien)”, concluyendo con más ironía que “tu video es totalmente sesgado!”.

De esta manera, también apuntó a las críticas por el avance de una economía a dos velocidades, donde los sectores ganadores son pocos y los rubros perjudicados son la parte mayoritaria, encabezados por el comercio, la industria y la construcción.

El mensaje de Caputo fue aplaudido por el presidente Javier Milei, quien lo definió como “masterclass: ironía”, al citar el posteo en la misma red social, haciéndose eco del análisis con sarcasmo que busca confrontar con la oposición. (con información de NA)