El dólar vuelve a moverse y así cotizó este viernes en Bahía Blanca

El dólar se mantuvo este viernes en niveles elevados en Bahía Blanca, con una cotización promedio de $1.486,81 para la compra y $1.535,71 para la venta, según el relevamiento de InfoDolar.

En el segmento informal, el dólar blue se ofrece a $1.533 para la compra y $1.561 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior.

En tanto, como referencia nacional, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

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Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubica en torno a $1.534,74 para la compra y $1.536,66 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1.598,10 y $1.601,48, respectivamente.

El promedio relevado en Bahía Blanca muestra una diferencia de $48,90 entre el precio de compra y el de venta, con una variación de 0,02% en la última actualización.

Por otra parte, el riesgo país argentino volvió a bajar este viernes y cerró en 485 puntos.

El indicador, elaborado por el banco JP Morgan, marcó una caída de 1,20% respecto del cierre anterior, cuando había terminado en 491 puntos.

Durante la jornada, el riesgo país abrió en 491 puntos y alcanzó un máximo del mismo nivel. En tanto, el mínimo fue de 482 puntos, antes de finalizar en 485.

De esta manera, el indicador acumuló una baja de seis puntos frente al cierre previo, en una jornada sin volumen nominal ni efectivo informado.