“No puedo hacer magia”: Luis Caputo defendió el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei, al asegurar que el camino trazado es el "correcto", aunque advirtió que la recuperación requiere tiempo y que "dentro de dos años aún va a haber gente que no va a llegar a fin de mes".

En ese contexto, el funcionario enfatizó que "Argentina no va a ser Suiza en un año" y remarcó: "Yo no puedo hacer magia, tengo que lograr que cada vez esos argentinos que no llegan a fin de mes sean menos. Y eso se está logrando".

Al retirarse de la convención libertaria "Vientos de Cambio" en el hotel Sheraton, antes del discurso del mandatario nacional, sostuvo que la pobreza en el país "bajó a la mitad" y cuestionó la falta de reconocimiento sobre los indicadores oficiales.

Durante su contacto con la prensa, Caputo interpretó que "si mirás a los últimos 20 años, fuimos un desastre y si mirás hacia dónde vamos hoy, es todo para bien. Venimos de un modelo financiero y vamos a un modelo de reconversión".

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En esa misma línea, remarcó la necesidad de integrarse a los mercados internacionales: "Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras. Argentina no tiene opción de no conectarse al mundo".

Para cerrar, disparó duras críticas hacia el kirchnerismo."Estamos seguros de que este es el camino correcto, estamos seguros nosotros, en el exterior y los empresarios. Lo importante es la perseverancia. Si no nos desviamos del camino, de acá a los próximos 20 años esto va a ser otro país". (NA)