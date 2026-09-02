Caputo acusó a los industriales de vender bienes caros y de menor calidad a los argentinos

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que como titular del Palacio de Hacienda le toca "defender los intereses" de los argentinos por sobre los personales, y criticó los bienes que produce la industria nacional.

De este modo, respondió duramente a las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien había asegurado que el Gobierno no conoce el país ni la industria.

"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó el funcionario, quien también calificó -sin nombrarlo- como poco "decorosa" la declaración de Moretti.

No obstante, Caputo dijo entender "perfectamente las frustraciones que todo cambio genera".

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"Cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos", sostuvo.

Además, defendió la "economía en dos velocidades", al señalar que "el crecimiento va a venir por las exportaciones". En ese sentido, argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía.

"Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme".

En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".

Concesión de rutas

El ministro también anunció que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para licitar más de 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.

Se trata de más de 5.000 kilómetros de rutas nacionales, las cuales serán sometidas a licitación para su privatización y contarán con una particularidad: estarán exentas de impuestos nacionales.

El Ejecutivo continúa, de esta manera, con el proceso de concesiones de las rutas. Recientemente formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales.

Respecto a las críticas sobre el estado de las rutas, Caputo arremetió contra los gobiernos anteriores y lanzó: "Verlos criticar me parece cómico". (con información de NA)