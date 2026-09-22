Ravier minimiza tensiones entre Milei y Bullrich: “En un Gobierno liberal no somos manada”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, minimizó este martes posibles diferencias políticas entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich y destacó que “en un Gobierno liberal no somos manada”, ya que puede haber distintos puntos de vista, pero esas cuestiones “se resuelven y no generan nada negativo”.

“Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”, expresó Ravier durante su habitual conferencia de prensa de los martes.

El funcionario insistió en que el oficialismo trabaja con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y descartó especulaciones sobre una eventual continuidad del proyecto libertario sin Milei al frente.

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“No cabe ninguna duda de que este Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei”, enfatizó, y sostuvo que el mandatario es “clave” para el espacio.

Sobre lo que pueda ocurrir después de 2031, Ravier evitó hacer proyecciones, aunque afirmó que La Libertad Avanza cuenta con distintas figuras que eventualmente podrían darle continuidad al partido.

"Como vocero presidencial no hago especulaciones políticas futuras, la realidad es que Javier Milei es clave en este Gobierno, trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá, hay muchas personas que son fundamentales en la Libertad avanza, somos muy optimistas de los que va a ocurrir en 2027 no solo a nivel nacional sino también provincial", señaló.

Discapacidad

En otro tramo de la conferencia, el vocero aseguró que las personas con discapacidad son una “prioridad” para el Gobierno, defendió las auditorías realizadas sobre el sistema de pensiones y aseguró que "nadie" va a perder su pensión durante el Gobierno de Javier Milei.

Ravier afirmó que durante administraciones anteriores existieron "irregularidades en la asignación de esos beneficios" y sostuvo que las revisiones tuvieron como objetivo garantizar que los recursos lleguen a quienes corresponden.

“Desde que Javier Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio”, aseguró.

También buscó llevar tranquilidad a las familias al señalar que, mientras Milei permanezca en la Presidencia, los beneficiarios no perderán las prestaciones y sus valores “se van a actualizar por la inflación por lo menos”.

Consultado sobre la renuncia ayer de Alejandro Vilches, titular de la Agenciad Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ravier indicó que dejó el cargo “por motivos personales” y señaló que su reemplazante será anunciado cuando se concrete la designación.

Cambios en la Quinta de Olivos

Ravier confirmó además una reorganización en la residencia presidencial de Olivos, donde la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad.

El vocero leyó un comunicado y explicó que el traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse en "un plazo máximo de 60 días" y contempla la 2disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos".

En ese sentido vinculó esa decisión con la intención de elevar los estándares de seguridad y eficiencia, así como con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ravier rechazó además versiones periodísticas sobre otras razones de los cambios y aseguró que “todo lo que se dijo es falso”.

Respecto de la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria cercana a la Secretaría General de la Presidencia, indicó que se produjo por “motivos personales” y añadió que si existe una causa judicial en trámite sobre la que el Gobierno "no hará más comentarios". (NA)