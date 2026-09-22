El Gobierno confirmó que un extitular de IOMA será el nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno anunció este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció en medio de la discusión por los recortes de fondos al sector incluidos en el Presupuesto 2027.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.

Entre 2017 y 2019, el flamante funcionario fue Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires y previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, agregaron.

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En ese contexto, desde el Ministerio de Salud enfatizaron que la principal responsabilidad de Di Liscia en su nuevo rol será “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

A su vez, el funcionario continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, “identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan”.