Luis Juez habló sobre los recortes en Discapacidad y mostró su rechazo

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Luis Juez, expresó su malestar por el recorte en el área de Discapacidad previsto en el Presupuesto 2027, y afirmó que el tema "tiene que ser una prioridad y no un tema canjeable".

El legislador cordobés habló sobre el ajuste que planea realizar el Gobierno en la partida destinada a Discapacidad, la cual generó cruces y roces dentro del oficialismo.

Juez se abstuvo de dar una definición concreta sobre el proyecto de presupuesto dado que "todo borrador es una especulación", aunque mostró su disconformidad por el tema de Discapacidad.

"Te doy una cosa y te saco la otra. Es como elegir si te pego un tiro en la rodilla o en el hombro. Hay temas de altísima sensibilidad que no deberían ser motivos de canje", sostuvo en declaraciones radiales.

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En ese sentido, el senador indicó que la temática de Discapacidad en la Argentina "es un tema muy mal tratado e ignorado" y pidió que sea "una prioridad y no un tema canjeable". "Entiendo que los números son finitos y la situación es delicada, pero también el equilibrio fiscal no es una barra rígida soldada. Tiene un movimiento", advirtió.

En un pasaje de la entrevista, el dirigente cordobés señaló que lo que dictó el Gobierno sobre ese área en el Presupuesto "es una falta de sentido común" y lo calificó como "una cagada". "Ojalá fuera un error", deslizó.

El Gobierno busca evitar la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) para 2027. A cambio, ofrece acordar un refuerzo de fondos, mantener compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024, y fijar un esquema permanente.

Críticas a la oposición

En otro tramo, el abogado aprovechó para lanzar críticas a una parte de la oposición política, sobre todo hacia el peronismo, al cual acusó de "abrazarse a banderas que nunca defendieron".

"Los tipos que jamás tuvieron una puta empatía por el tema hoy son los principales defensores. En 25 años, yo no vi un solo dirigente que tuviera algún tipo de sensibilidad con el tema de Discapacidad", dijo.

"El peronismo se abraza a banderas que nunca defendieron, pero como lo ven oportuno se abrazan a esa causa y aprovechan. El enemigo no tiene límites. Seamos más pícaros y no nos regalemos", alertó Juez.