El Gobierno se reunirá con la Iglesia para definir si decreta feriado o asueto por la visita del Papa

El Gobierno le presentará a la Iglesia las alternativas que viene trabajando para establecer feriados, asuetos o medidas de alcance territorial durante la visita del papa León XIV. La discusión se concentrará en los tres días hábiles de la gira: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

La definición será tratada desde las 17 en una reunión ampliada que encabezarán Karina Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de las distintas jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.

En el Ejecutivo confirman que llevarán a la reunión diferentes opciones ya elaboradas, aunque prefieren discutir primero los esquemas con la Iglesia antes de hacerlos públicos. Entre las variantes bajo análisis aparecen combinaciones de feriados y asuetos según el día y el lugar en el que se encuentre León XIV.

Una de las posibilidades que viene siendo analizada contempla una medida de mayor alcance para el lunes 9 y esquemas más acotados para el martes 10 y el miércoles 11. La distribución definitiva todavía no está cerrada y dependerá también de las necesidades logísticas que planteen la Iglesia, Seguridad y las provincias.

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La coordinación tendrá además una instancia diplomática esta semana. El jueves, el canciller Pablo Quirno tiene previsto reunirse en Nueva York con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en paralelo a la agenda internacional de Javier Milei. El encuentro servirá para repasar la organización general de la visita mientras en Buenos Aires se terminan de discutir con la Iglesia las alternativas de feriados y asuetos.

La idea general del Gobierno es evitar un feriado nacional durante toda la visita y aplicar medidas según el impacto de cada jornada. El lunes 9 aparece como uno de los días más complejos: León XIV visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione de Claypole, encabezará una misa en Palermo y tendrá por la tarde actividades en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10 concentrará la actividad principal en Córdoba, donde el Papa encabezará a las 10 una misa en la Escuela de Aviación Militar y tendrá luego un encuentro en la Catedral. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en Palermo.

El miércoles 11 comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires y continuará con la misa de cierre frente a la Basílica de Luján, prevista para las 10. La organización espera allí una de las mayores concentraciones de fieles de toda la gira.

Esa distribución territorial explica por qué el Gobierno analiza medidas diferentes según cada jurisdicción. Un feriado tiene un alcance laboral general mucho mayor, mientras que un asueto puede limitarse a la administración pública o a determinadas áreas. También se evalúan mecanismos que permitan restringir las medidas a los lugares directamente afectados. (TN)