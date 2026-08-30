Llega una delegación del Vaticano para preparar la visita del Papa a la Argentina

A poco más de dos meses para la visita del papa León XIV a la Argentina, hoy llegará una delegación del Vaticano a Buenos Aires para avanzar en los detalles la viaje del jefe de la Iglesia Católica.

Está previsto que la comitiva aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery a las 18.30 proveniente del vuelo LA 2369, y que cuente con un importante dispositivo de seguridad.

El operativo prevé un acompañamiento policial durante el traslado de la delegación y un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La delegación recorrerá los distintos escenarios previstos para los actos que se realizarán durante la recepción del santo padre en cada una de las jurisdicciones involucradas. Esa visita se enmarca en la etapa previa a la definición final de los operativos, que combinan aspectos de seguridad con la planificación de convocatorias que se prevén multitudinarias en más de un distrito.

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Una vez concluida la recorrida de la comisión vaticana, está previsto un nuevo encuentro de trabajo interjurisdiccional para poner en común los avances registrados por cada jurisdicción y los proyectos específicos vinculados a la organización del evento.

La intención de los equipos que participan de las reuniones es avanzar en la coordinación de manera conjunta las distintas instancias que demandará la visita papal, en un esquema de trabajo que combina al Gobierno nacional con los tres distritos que recibirán al Papa: CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El jefe de la Iglesia Católica visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. La presencia del Papa está confirmada el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en la Nunciatura de Buenos Aires, con una visita a la basílica de Luján.

Cuáles son los posibles sitios que visitaría

El arzobispo de Mercedes - Luján, Jorge Eduardo Scheining, dio nuevos detalles sobre posibles lugares que visitaría el Papa por el país, entre ellos el estadio de River Plate y la cárcel en Villa Devoto.

Scheinig confirmó que León XIV se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires, desde donde iniciará los diferentes recorridos que realizará por la Argentina.

Dijo luego de su reunión con el Papa en El Vaticano: “Vamos a tener distintos encuentros, que eso es lo que se está afinando, con religiosos, seminaristas, en una cárcel, con el mundo de la discapacidad”. El religioso dijo que “es posible” que vaya a haber una actividad con presos en la cárcel en Villa Devoto.

Scheinig dijo además, en cuanto a un eventual acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental: “Tenemos este desafío. La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (capacidad para 85 mil personas). El único problema es el limitante de la participación. Nosotros queremos que no tenga limitaciones, porque creemos que puede ser un encuentro importante”. (con información de TN)