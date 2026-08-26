El Vaticano confirmó cuál será el alojamiento del papa León XIV durante su visita a la Argentina

Luego de que el arzobispo Jorge Eduardo Scheining mantuviera un encuentro con el papa León XIV, se confirmó parcialmente su itinerario por Argentina, cuando llegue para cumplir con su agenda entre el 8 y el 11 de noviembre.

La reunión tuvo lugar en el Vaticano, desde donde afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.

La Ciudad de Buenos Aires y, precisamente, la Nunciatura será la casa del papa durante su estadía en el país.

Desde allí, León XIV se movilizará a los lugares que aún no están confirmados definitivamente. A la espera de la ratificación, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, no brindó precisiones, pero sí dijo que ya hay lugares establecidos donde estará.

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Asimismo, en declaraciones radiales, Scheining dio a conocer también que León XIV va a estar en Buenos Aires el lunes nueve de noviembre, pasará por Córdoba el martes 10 y cerrará su gira en Luján el miércoles 11.

Además, se analiza la posibilidad de que mantenga encuentros con seminaristas, personas privadas de la libertad, religiosos y personas con discapacidad.

En este contexto, Scheining sostuvo: “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”.

Lo propio dependerá del informe que realicen los representantes del Vaticano que ya están en Buenos Aires, prestos a recorrer cada lugar para cuidar los detalles del itinerario y la seguridad de la llegada de León XIV en la primavera argentina.

León XIV recibirá este jueves en Roma al presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

Por último, “vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”, afirmó el arzobispo de Mercedes-Luján, Scheining, sobre su encuentro con León XIV.

Detalló también que fue la primera vez que estuvo con el papa e indicó que “es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”. (NA)