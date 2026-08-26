En vivo: Diputados sesiona para debatir los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados inició este mediodía la sesión para debatir los proyectos de Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y del Tratado de cooperación en materia de Patentes, entre otras iniciativas.

El oficialismo logró alcanzar el quórum estricto con la presencia de 129 para habilitar la sesión especial con la ayuda del PRO, la UCR, Adelante Buenos Aires y por Santa Cruz.

Los bloques provinciales que también dieron quórum fueron Producción y Trabajo, Independencia, Argentina Federal, Elijo Catamarca, que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Saénz; y de Catamarca, Raúl Jalil.

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También colaboraron los legisladores de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, María Eugenia Zigarán, Alejandra Torres, Sergio Capozzi, Pablo Farías, García Aresca, Núñez, Rizzotti, Ignacio Aresca.

El Gobierno aspira a votar hoy los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, la Adhesión al Tratado de cooperación en materia de patentes, el proyecto promovido por el misionero Oscar Herrera Ahuad para bajar del 21 al 10,5 la fécula de Mandioca.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó de la sesión luego de la presentación del nuevo bloque "Argentina Federal" que será presidido por Herrera Ahuad, que es una una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Carlos Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

En el inicio de la sesión juró como diputado de izquierda, Juan Carlos Giordano, en reemplazo de Néstor Pitrola, como parte del sistema de rotación que realizan los legisladores del Frente de Izquierda. Giordano juró con una bandera que decía "las Malvinas son argentinas" y lo hizo como en otras ocasiones por los 30 mil desaparecidos, los jubilados y otros reclamos sociales y políticos.

Los diputados de oposición no pudieron lograr su objetivo de debatir sobre tablas los proyectos para aliviar la situación de endeudamiento, pero obtuvieron 133 votos para poder realizar una sesión especial para aprobar un emplazamiento para abrir las comisiones que deben tratar esas iniciativas.

Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) justificaron su pedidos en que es necesario abordar abordan soluciones para los seis millones de argentinos que están en mora y sobreendeudados con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

Además hubo otros pedidos de los legisladores de UP Guillermo Michel para bajar el IVA a la producción y del Chaco, Julieta Marisol Campo, para que se debatan un proyecto sobre zonas cálidas debido a las abultadas facturas que pagan los ciudadanos del norte

Como el pedido se trató de un apartamiento de reglamento, lo que exige tres cuartas partes de los presentes a favor, la moción de la oposición quedó rechaza. El tablero arrojó 133 votos positivos y 107 negativos. Para la oposición fue un buen síntoma ya que reunió un número superior al quórum -129- para poder pedir en las próximas semanas una sesión especial por este tema.

“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, dijo Juliano.

En tanto, el peronista Martínez agregó: “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”. (NA)