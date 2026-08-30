“Es cierto”: Sturzenegger admitió una caída en el empleo formal

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la pérdida de empleo formal en la Argentina aunque aseguró que se compensa con el crecimiento del monotributo.

El funcionario admitió el retroceso de los asalariados formales privados, pero puntualizó en el cambio del mercado laboral y de la legislación como propulsores de una migración al monotributo.

En este sentido, indicó que “respecto a que caen los asalariados formales aun cuando se hayan sumado 500.000 empleos, es cierto” y argumentó que “una explicación posible es la ampliación del monotributo aprobada por el Congreso en la Ley Bases que facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria".

Lejos de considerarlo un fenómeno nuevo, el funcionario lo enmarcó en una tendencia de largo plazo al señalar que “la monotributización que viene, dicho sea de paso, desde el 2012, es la respuesta del mercado buscando modalidades más flexibles de trabajo”.

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El ministro puntualizó que "en los últimos tres años el mercado laboral sumó medio millón de puestos de trabajo" y frente a las críticas sobre la calidad de esta ocupación, aclaró que la expansión "tampoco fue simplemente más empleo informal".

Si bien detalló que se sumaron 190.000 asalariados no registrados, destacó que los puestos no asalariados aumentaron en 491.000, traccionados principalmente por monotributistas. Sobre este último grupo, Sturzenegger rescató que “los sueldos de los monotributistas no son muy diferentes a los de los asalariados".

Al analizar los ingresos, el ministro reconoció la existencia de datos diversos según metodologías de fuentes como el SIPA, el INDEC Salarios y la Cuenta de Generación de Ingresos. Al discriminar por sector, los resultados muestran distintos grados de recuperación frente a los niveles del año pasado.

En relación a los trabajadores informales, detalló que “muestran un aumento significativo en sus remuneraciones reales: 64% por arriba del promedio del 2023”. Para los monotributistas, reconoció que “ese aumento es menor, solo del 4%, pero también avanzan respecto de 2023”.

Para los asalariados formales, tomando los datos del SIPA y de INDEC Salarios, aportó que “los números son disímiles, aunque ambos dan aumentos importantes respecto de diciembre 2023 (8% y 13% a marzo, último dato disponible en SIPA), uno da arriba y el otro abajo del promedio de 2023” y expresó que “ese grupo tuvo un movimiento más lateral sin replicar el comportamiento de los otros dos segmentos”. (con información de NA)