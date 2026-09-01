Córdoba también espera al Papa: aguardan más de un millón de personas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la provincia y anticipó la magnitud del operativo que se prepara para recibirlo.

Según las estimaciones oficiales, más de un millón y medio de personas podrían movilizarse durante la jornada, que tendrá como actividad central una misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la capital cordobesa.

Quinteros explicó que este lunes se realizaron recorridas por los principales puntos que integrarán el itinerario del Pontífice y que de las reuniones participaron representantes del Vaticano y funcionarios nacionales y provinciales.

“Hoy estuvo el nuncio apostólico, que es el embajador —el Vaticano es un Estado—, con lo cual tuvimos la presencia de una importante autoridad. También estuvo José Jairo Salas, que es la persona enviada por el Papa para toda la organización del evento”, señaló Quinteros.

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Del encuentro participaron además representantes de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio de los preparativos para coordinar el despliegue y las medidas que se implementarán durante la visita.

Quinteros confirmó que la recorrida incluyó tres lugares que serán centrales durante la estadía de León XIV en Córdoba.

“La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) está confirmado que va a ser el lugar donde va a ser la misa. De ahí nos trasladamos al Arzobispado, que es donde posteriormente el Papa va a almorzar y luego va a terminar con una actividad en la Catedral”, detalló el funcionario.

Una vez finalizada la actividad en la Catedral, el Pontífice se dirigirá nuevamente al aeropuerto. De acuerdo con el cronograma previsto hasta ahora, cerca de las 18 partirá rumbo a Buenos Aires.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba

Quinteros pidió además comprensión a quienes vivan o deban trasladarse por las zonas afectadas: “La gente tendrá que comprender y tener paciencia ese día porque vamos a abocarnos solamente a la visita del Papa y creo que toda la provincia va a estar pendiente”.

El paso de León XIV por Córdoba será uno de los puntos centrales de su visita a la Argentina, que también incluirá actividades en Buenos Aires, entre ellas una visita a la cárcel de Devoto y al Cottolengo de Claypole. (TN)