Otro revés para Kueider: la Justicia paraguaya negó su pedido de libertad

La Justicia de Paraguay rechazó el pedido del exsenador Edgardo Kueider y de su pareja, Iara Guinsel, para reemplazar la prisión domiciliaria por una caución juratoria, equivalente a la libertad bajo palabra, en la causa por lavado de activos.

Ambos permanecen detenidos en un departamento de Luque, en las afueras de Asunción, con más de 630 días de arresto desde que fueron interceptados con una suma millonaria sin declarar.

El juez Humberto Otazú resolvió que las circunstancias que justificaron el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado consideró inviable el planteo porque Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

La caución juratoria hubiera implicado un compromiso formal de someterse al proceso, presentarse cada vez que fueran requeridos y cumplir las medidas impuestas.

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Días atrás, el exsenador por Entre Ríos apeló su condena en Paraguay. El Tribunal especializado en delitos económicos lo condenó a dos años de prisión y a Guinsel, su exsecretaria, a un año y diez meses. En ambos casos la pena quedó con la ejecución en suspenso, por lo que no fueron enviados a la cárcel.

El fallo condenatorio se conoció en julio y el ex legislador está detenido con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.

El recurso de apelación ingresó al mismo juzgado el lunes pasado. Ahora, el Tribunal deberá girar el planteo de la defensa a la Fiscalía, que tendrá diez días para expedirse. Con esa respuesta, el expediente pasará al Tribunal de Apelación Especializado.

Los jueces que firmaron la condena en primera instancia —Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris— consideraron que el control aduanero sobre el vehículo en el que viajaba la pareja, una Chevrolet Trailblazer, fue aleatorio.

Según el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando les preguntaron si llevaban divisas, y tampoco lo hicieron cuando, tras hallar el dinero en una mochila en el asiento trasero, les consultaron si lo habían declarado. El Tribunal remarcó además que la pareja ya había ingresado al país en otras cinco oportunidades y conocía el procedimiento reglamentario para declarar divisas.

“De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración”, consignó García al momento de la lectura del fallo.

La defensa había argumentado que el delito de contrabando no era aplicable porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido, pero el Tribunal avaló la postura de la Fiscalía y calificó el hecho como tentativa de contrabando, dado que la pareja fue interceptada antes de ingresar al territorio paraguayo. (con información de TN)