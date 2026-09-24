Un fenómeno literario francés, bajo sospecha por el supuesto uso de inteligencia artificial

El escritor canadiense de origen haitiano Thélyson Orélien, una de las revelaciones de la temporada literaria francesa, quedó en el centro de una polémica luego de ser acusado de utilizar inteligencia artificial para escribir C’était ça ou mourir, su primera novela y uno de los libros que suenan como candidatos al prestigioso Premio Goncourt.

La controversia comenzó después de que la cuenta anónima de X Balance ton Claude asegurara que la obra había sido escrita “casi integralmente” mediante IA, una conclusión a la que llegó tras analizar varios fragmentos con Pangram, un programa estadounidense destinado a detectar textos producidos con esa tecnología.

Orélien, de 38 años, rechazó de manera categórica las acusaciones y anunció que prepara junto con sus editores un expediente para demostrar la autoría del libro. “Siempre me han gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”, afirmó al diario francés Libération.

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La editorial Grasset, responsable de la publicación en Francia, también respaldó al escritor y cuestionó las afirmaciones que dan por probado que la novela fue creada o modificada mediante inteligencia artificial. Boréal, que publicó previamente el libro en Canadá, señaló que toma las acusaciones con seriedad, aunque mantiene su confianza en el trabajo del autor.

C’était ça ou mourir —título que podría traducirse como “Era esto o morir”— narra en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que escapa de Haití ante la violencia de las bandas y emprende un peligroso recorrido por 12 países hasta llegar a Canadá.

La novela se convirtió en un fenómeno editorial en Francia y tiene prevista su publicación en una treintena de países, entre ellos Estados Unidos y Corea del Sur.

La controversia llegó también a la Academia Goncourt. Philippe Claudel, presidente del jurado que concede el premio, pidió cautela ante las acusaciones y sostuvo que corresponde esperar las explicaciones y las pruebas que presentarán el escritor y sus editores antes de sacar conclusiones sobre el supuesto uso de inteligencia artificial. (NA)