Declaró Lotocki en el juicio por la muerte de un paciente: "Tenía el corazón hipertrofiado"

Aníbal Lotocki declaró en el juicio en su contra por la muerte de Cristian Zárate, el paciente que falleció en abril de 2021 después de haberse sometido a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. Luego del cuarto intermedio, respondió preguntas de todas las partes.

Al comienzo de su declaración, sostuvo sobre Zárate: “Era un paciente que vino decidido a operarse, vino recomendado por amigos y amigas. Se presentaba como un paciente sano, como un paciente que no tenía problemas de salud”.

Lotocki también relató qué ocurrió cuando finalizó la intervención: “Cuando terminó la cirugía, fui a verlo cómo estaba y lo noté excitado. Tenía síntomas erráticos. Había confusión mental, estaba desorientado en tiempo y espacio”.

En este sentido, agregó: “Se excitaba, pensé que podía tener un ataque de pánico. Se dormía, estaba confuso. Señalaba como que tenía un dolor que no precisaba el lugar, no sabíamos si era el pecho o el abdomen”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acusado, además, cuestionó algunos de los testimonios que se escucharon a lo largo del juicio y remarcó que en el lugar estaban disponibles los elementos necesarios para mantener con respiración mecánica a Zárate.

Luego se refirió a los estudios posteriores y aseguró: “El informe dice que el paciente tenía una cardiopatía importante, una cardiopatía y una coronariopatía. El corazón estaba hipertrofiado. El músculo cardíaco tenía un 30% más del volumen”. De acuerdo a su relato, “estaban todas las arterias tapadas” y eso, a su entender, “explica por qué se descompensaba”. (TN)