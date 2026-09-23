Caso Loan: la cuarta imputada declarará el 7 de octubre

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava, una de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, prestará declaración indagatoria el 7 de octubre en el juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes.

Fuentes del caso informaron que no habrá audiencias durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, por lo que el debate se reanudará el 7 con el testimonio de la esposa del capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez.

Se trata de la cuarta imputada que comparecerá en el Tribunal Federal de Corrientes después de las declaraciones de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel.

Durante la jornada de este miércoles se presentaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Benítez se refirió al análisis de los celulares de Catalina, Macarena, Joaquín y Antonio Benítez, y consignó que en el celular de la abuela de Loan se hallaron 166 llamadas, 34 eliminadas, y mencionó comunicaciones de Antonio Benítez con Laudelina, Catalina y Diego Peña el día de la desaparición.

Céspedes, en tanto, recordó un allanamiento llevado a cabo en la ciudad chaqueña de Resistencia, donde se incautó un pendrive, mientras que Hugo Duarte relató la pericia sobre la Ford Ranger blanca y confirmó una reacción al luminol en su parte delantera, que, según le explicaron durante el procedimiento, se debía a restos de insectos.

Méndez expuso el análisis de mensajes que difundían la supuesta aparición de Loan durante la madrugada y de fotografías del botín presentes en los celulares de Macarena y Maciel. (NA)