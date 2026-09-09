Caso Loan: Benítez afirmó que Laudelina “no podía decirme nada del accidente porque la amenazaron”

Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declara en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes y apuntó contra Laudelina: "No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada".

Se trata del segundo imputado que presta testimonio luego de la comparecencia de su esposa, quien pidió perdón por mentir y lloró.

Benítez se quebró durante su declaración, atinó a responder preguntas de su defensor Enzo Di Tella y aseguró que es inocente.

"El domingo 9 de junio fuimos con mis hijos a lo de Catalina y Laudelina cocinó. Yo compré carne de pollo", recordó Antonio, a la vez que agregó: "Me sorprendió la actitud de Caillava y Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía iban a estar ellos".

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Negó tener contactos con la ex funcionaria municipal y el capitán de la Armada y sostuvo que Laudelina o la abuela Catalina pudieron haber invitado a Caillava y Pérez para que participen del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024.

En este sentido, puntualizó que el vínculo con Laudelina no se encontraba en un buen momento porque le era infiel: "Ella siempre me reclamaba. Yo tenía otra mujer".

"Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están", señaló y negó haberse cambiado de remera durante la búsqueda de Loan.

"Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes", consignó ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Asimismo, resaltó que el matrimonio no buscó al menor en el paraje El Algarrobal, mientras que se le exhibieron distintas prendas, sobre las cuales Benítez mencionó si algunas le pertenecían y otras no.

Además, denunció presuntas torturas sufridas en la cárcel y pidió la investigación de esos hechos, mientras que afirmó no tener diálogos con el comisario Walter Maciel.

"En ningún momento hablé yo en el almuerzo, Pérez Caillava y José (papá de Loan) empezaron a hablar de política y Victoria le decía 'tía, tía'; yo nunca supe que eran parientes", rememoró el sindicado y contestó no haber cambiado nunca su versión de los hechos.

"Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino", afirmó al contestar las interrogaciones de Di Tella. (NA)