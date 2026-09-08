Caso Loan: Laudelina Peña se quebró en el juicio, pidió perdón “por las mentiras” y complicó a Maciel

Laudelina Peña, la tía de Loan, declaró, lloró, pidió perdón y reconstruyó el caso en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes y de esta manera es la primera acusada de la causa principal en romper el pacto de silencio.

Fuentes del caso confirmaron que este martes el debate oral y público en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes comenzó con la testimonial de Laudelina.

Antes de iniciar su declaración pidió que los otros acusados no estén presentes en la sala, solicitud que fue aprobada por el Tribunal. Los padres de Loan se quedaron.

Luego, pidió disculpas y se desligó: "Como dije aquella vez cuando declaré, pido perdón por las mentiras, no fueron intensión mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver".

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Aquel 13 de junio de 2024 recordó que fue temprano a la casa de su mamá, la abuela Catalina, y que durante la mañana empezaron a llegar los invitados. Primero llegaron sus hijas caminando y al rato José y Loan, que estaban a caballo

Más tarde arribaron Camila con su hija, María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, después Antonio Benítez con el hijo menor de Laudelina y por último Daniel Ramírez con Mónica Millapi.

"Había dos mesas, una para los grandes y otra para los chicos. Comimos, empezamos a lavar y Benítez se fue al naranjal. En un momento Ramírez le dijo a Mónica de ir a buscar naranjas, ella me pregunta si quería ir y fuimos. Los chicos también vinieron y recuerdo que le até los cordones a Loan y a mi hijo", comentó.

"Llegué hasta la tranquera, no hasta el naranjal, porque me acordé de que la visita quedó en la casa, por lo que decidí volver con Camila, no les dije el por qué. Estaba hablando con Caillava que se estaba por ir para ver el partido de River cuando me suena el teléfono, era Benítez. No llegué atender en la primera, en la segunda sí y me dice 'fíjate si llegó Loan, porque se fue solo'", recordó.

En medio del relato sobre las primeras horas de búsqueda se largó a llorar y rememoró la primera vez que vio al comisario Walter Maciel: "Me dijo que no podíamos hacer una denuncia porque debían pasar algunas horas. Me pareció rara la forma porque estábamos buscando a Loan y él le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era y que era devoto de un santo, cosas que no tenían nada que ver".

También expuso cómo fue la alerta que recibió en la comisaría: "Había ido a declarar cuando sonó la radio y decían que lo encontraron, que estaba bien, asustado, y en una tapera. A las horas Maciel volvió y nos dijo que no lo hallaron".

El operativo continuó y, de acuerdo a su relato, siguió acompañando los rastrillajes hasta en el monte vio las pisadas: "Estaba Benítez con otras personas y me dicen que había pisadas chiquitas que se vieron a la noche y que, pese a que avisaron, no había custodia".

"Eran cuatro o cinco pisadas con zapatillas que se iban hundiendo y después se veían bien claro los pies descalzos", explicó y sumó: "A las horas volví con mi hija Macarena al lugar de las huellas y ya estaba el comisario. Recorrimos y mi hija sacó la zapatilla enterrada, se la dejó a Maciel y él dijo que iba a llamar a los peritos".

A los días de la desaparición de Loan se hizo la reconstrucción y la cámara Gesell a los chicos, hasta que apareció por primera vez el abogado José Codazzi: "Me contó que estaba defendiendo a Benítez (que ya estaba detenido) y que quería hablar conmigo. Me llevó un papel que tenía algo escrito con un sello, pero no recuerdo qué decía".

"El 27 de junio volvió a aparecer Codazzi y expuso que había algo que nos comprometía sobre un accidente, por lo que teníamos que ir a declarar antes de que llegue la ministra Patricia Bullrich. Nos comentó que debíamos ir si o si, aunque nos iban a meter presas e e íbamos a recibir cadena perpetua", detalló.

"El 28 a la noche regresó, nos explicó cómo debíamos declarar, inventar lo del accidente y nos grabó para practicar. Hasta hoy en día no entiendo el motivo. Primero íbamos a ir a Goya, pero como había periodistas Codazzi dijo que no. En una estación de servicio nos cambiamos al auto del senador Diego Pellegrini y fuimos hasta la ciudad, donde declaré", añadió.

En el juicio está previsto desde hace días que este jueves 10 de septiembre declare el ex comisario, Walter Maciel, ante el Tribunal Federal de Corrientes luego del pedido de su defensa. (NA)