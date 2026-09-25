Elección multitudinaria en Brasil: votarán más de 158 millones de habitantes

Más de 158 millones de brasileños irán a las urnas en la primera vuelta del próximo 4 de octubre para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se postula para la reelección en una dura prueba en la que se enfrentará a su principal opositor, Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente de esa nación sudamericana, Jair.

A propósito del acontecimiento, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, ofreció sus detalles.

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Destacó la presencia de siete misiones de observación electoral internacional y recordó que este año el electorado elegirá a representantes para seis cargos, por lo que recomendó el uso de la tradicional “cola” (ayuda memoria) electoral.

“Es importante destacar que se elegirán seis cargos, incluidos dos escaños en el Senado. Por lo tanto, la guía electoral puede y debe utilizarse para que los votantes anoten los números de sus candidatos y voten con tranquilidad y confianza”, afirmó el magistrado.

Nunes Marques subrayó que en la cabina de votación estará prohibido portar teléfono celular, cámara fotográfica, filmadora, equipos de radiocomunicación o cualquier otro dispositivo que pueda comprometer el secreto del voto, aunque estén apagados, precisó finalmente el informe de Xinhua.

Las misiones tienen como finalidad contribuir al perfeccionamiento y a la ampliación de la transparencia y de la integridad del proceso electoral, así como fortalecer la confianza pública en las elecciones de 2026, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

¿Quiénes observarán la elección?

Participarán representantes del Centro Carter, de la Liga de Estados Árabes, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Parlamento del Mercosur (Parlasur), de la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), de la Unión Europea y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Además de las misiones, el TSE recibirá a autoridades y expertos extranjeros a través del Programa de Invitados Internacionales, con el objetivo de promover la transparencia, la seguridad y la confiabilidad del sistema electrónico de votación.