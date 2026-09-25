León XIV advirtió sobre la inteligencia artificial: “Es urgente formar las mentes con un criterio ético”

El papa León XIV advirtió este viernes sobre los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y destacó la necesidad de fortalecer la formación ética de las personas para afrontar los cambios tecnológicos.

El pontífice hizo estas declaraciones durante su visita a París, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

“Para no perder nuestra humanidad en medio del paraíso de las máquinas, que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana, es urgente formar las mentes con un criterio ético, capaz de distinguir lo que es moralmente bueno. Esta exigencia es necesaria para reconocer los bienes verdaderos”, sostuvo León XIV durante su intervención.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La preocupación del Papa por el desarrollo de la inteligencia artificial ya había sido expresada en Magnifica Humanitas, su primera encíclica, firmada el 15 de mayo. En ese documento, reconoció las posibilidades que ofrecen estas herramientas, aunque planteó que su desarrollo debe mantenerse al servicio de las personas y bajo responsabilidad humana.

También manifestó reparos ante la posibilidad de delegar decisiones en sistemas tecnológicos y frente a la concentración del poder en pocas empresas o actores.

El costo del viaje papal ponía en aprietos a la Iglesia de Francia

Durante su discurso en el Elíseo, León XIV también cuestionó determinadas consecuencias asociadas al avance científico y tecnológico. “A veces me preocupan ciertas tendencias sociales que corren el riesgo de convertir la ciencia y la tecnología en negocios lucrativos que promueven la manipulación genética, la gestación subrogada, el tráfico de órganos humanos o la posibilidad de planificar la propia muerte”, afirmó.

El viaje apostólico continuará hasta el 28 de septiembre con actividades en París, Lourdes y Metz, además de una intervención prevista en la sede de la UNESCO sobre los desafíos de las nuevas tecnologías. (NA)