Insólito: un imputado por homicidio pidió permiso para ir al cumpleaños de 15 de su hija

Un hombre detenido por un homicidio agravado pidió permiso para salir de la cárcel y concurrir a la fiesta de cumpleaños de su hija, en la provincia de Chubut, y la Justicia se lo rechazó.

El preso, identificado como Ricardo Fraga, solicitó a través de su Defensa Pública participar del festejo, considerado como un momento significativo para el recluso y su descendiente, a raíz de que se encuentra privado de su libertad de forma preventiva.

La fiscal Melina Leiva se manifestó en contra de la petición, ya que el evento se llevaría a cabo en la casa de Claudia Aravena, esposa del implicado, donde cumple arresto domiciliario por el mismo hecho, según informó el portal del diario Jornada.

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En este contexto, la jueza María Inés Bartels desestimó el permiso al argumentar que las limitaciones propias de la prisión domiciliaria son incompatibles con el evento en esa vivienda.

El caso

Franco, su hijo Leonardo y Aravena se encuentran sindicados por el homicidio agravado de Yamil Axel Guajardo, perpetrado el 19 de octubre de 2024 en Puerto Madryn.

Los tres imputados circulaban a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 hasta la casa de la víctima, donde lo golpearon y Franco utilizó un arma blanca para apuñalarlo.

Guajardo falleció como consecuencia de un shock hipovolémico tras sufrir heridas en el pulmón, una costilla y la pared torácica.

Ricardo y Leonardo Franco están alojados en un complejo carcelario, al tiempo que la mujer está con arresto domiciliario porque está a cargo de 1 año y otra menor. (NA)