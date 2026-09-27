Denunciaron a un influencer por cazar aves protegidas y mostrarlo en las redes sociales

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe denunció penalmente a un hombre acusado de cazar ilegalmente aves protegidas en la Laguna Setúbal y difundir fotografías y videos de esas actividades en redes sociales.

La presentación se realizó luego de una investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas).

El acusado fue identificado como Milton Fabricio Espeche, un influencer que habría publicado durante varios meses material registrado en la costa este de la laguna, frente a la costanera santafesina.

Según Ceydas, en las imágenes se observa la caza de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

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La organización ambientalista también señaló que entre los ejemplares registrados aparecen especies protegidas por normas provinciales y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

Además, denunció que las actividades se habrían realizado fuera de temporada, en sectores donde la caza está prohibida y sin la licencia correspondiente.

Tras la difusión del caso, la cartera encabezada por Enrique Estévez presentó la denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de Fauna.

Desde Ceydas destacaron la intervención estatal y pusieron a disposición de la Justicia la información recopilada, mientras que el Ministerio remarcó la importancia de la participación ciudadana para detectar casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre. (con información de NA)