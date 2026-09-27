Granizo y alertas en la provincia Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunas zonas de Buenos Aires se encontraban en alerta por tormentas y posible caída de granizo. Bajo ese contexto, Navarro y algunas localidades aledañas fueron esta mañana algunas de las áreas más afectadas.

De acuerdo con los especialistas, se pronostican tormentas fuertes durante la mañana y la noche. Además, se esperan ráfagas del sector este a velocidades de hasta 50 km/h.

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De acuerdo con los especialistas, algunas localidades de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Entre ellas, se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy y General Belgrano.

También lo están General Las Heras, General Viamonte, La Matanza, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Navarro, Pehuajó, Roque Pérez, San Miguel del Monte, San Vicente y Suipacha. (con información de TN)