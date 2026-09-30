Cuando la vida obliga a reinventarse: una charla imperdible con Gorzelany y el “Ruso” Marini

Hay historias deportivas que se cuentan en goles, medallas y títulos. Y hay otras que se escriben mucho más allá de una cancha.

El próximo Jueves 22 de Octubre, Bahía Blanca tendrá la posibilidad de escuchar dos de esas historias en una propuesta diferente: “Una noche donde todo se pone a prueba”, un encuentro protagonizado por Agustina Gorzelany, goleadora de Las Leonas, y Alejandro “Ruso” Marini, exrugbier de Sociedad Sportiva y miembro de la Fundación UAR (FUAR).

Agustina llega con una trayectoria que en los últimos años la convirtió en una de las grandes referentes del hockey argentino. Campeona mundial juvenil, medallista olímpica y goleadora de Las Leonas, en Agosto de este año alcanzó además los 12 goles en copas del mundo, igualando el récord histórico de Luciana Aymar.

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Del otro lado estará una historia profundamente bahiense. Alejandro sufrió en 2001 una grave lesión medular durante un partido de rugby cuando jugaba en Sociedad Sportiva. A partir de aquel momento comenzó un largo proceso de recuperación y adaptación que, con el paso de los años, también lo llevó a involucrarse activamente en la FUAR, institución que acompaña a jugadores de rugby que sufrieron lesiones graves.

Dos recorridos completamente distintos que tienen un punto en común: la capacidad de seguir adelante cuando las circunstancias obligan a cambiar los planes.

La charla propone justamente detenerse en aquello que muchas veces no se ve detrás de un logro: la disciplina, los intentos, las personas que acompañan, las decisiones y el tiempo necesario para construir cada objetivo.

Los cupos son limitados. Toda la información y entradas están disponibles en OpenShow.com.ar