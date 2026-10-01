Bordeu 2026: una vaquillona de Don Nazareno marcó el primer ingreso de la exposición

González Martínez (izq.), el cabañero Alberto Cruz y el asistente Francisco Eizaguirre, junto a Adelina y la cría nacida anoche. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Adelina. Tal la denominación de la vaquillona de la cabaña Don Nazareno, de Agrohacienda Nazareno SRL, de Jorge Omar Ferrandi, en La Carrindanga, que quedó registrada —esta mañana— como el primer ingreso para la jura de clasificación de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

“Venía con garantía de preñez, aunque Adelina finalmente parió anoche. Fue una sorpresa”, dijo Alberto Cruz, el cabañero de Don Nazareno, tras cumplir con todos los requisitos de admisión realizados desde la propia SRBB, así como por profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El animal, con el tatuaje 32, tiene una historia particular: su madre fue Gran Campeona de Bordeu en hembras de pedigree individual en la edición de Bordeu 2024.

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“Ojalá se repita la historia. Lo cierto es que, más allá de lo difícil que es ganar acá, tenemos muy buenas expectativas porque trajimos un toro para competir en el campeonato dos años mayor”, agregó Cruz, quien es de Adolfo Gonzales Chaves y hace 4 años que trabaja en el establecimiento cercano a nuestra ciudad.

Don Nazareno Souble Wide Heredero T: 534 (Adelina) nació el 29 de agosto de 2024 y es hija de O C C Double Wide 715D (padre) y Don Nazareno 386 Heredero Federal.

Alberto Cruz, cabañero de Don Nazareno.

Del proceso de admisión, que se continuará realizando hasta este atardecer en el predio de Bordeu, participan el comisario general, Ing. Gregorio Ibarguren; el comisario de la muestra comercial e industrial, Dr. Juan Manuel González Martínez; el subcomisario de bovinos, Ing. Roberto Rinland; el coordinador de secretarios de lanares, Miguel Irigoyen y los médicos veterinarios oficiales Martín Linares, Antonio Linares, Raúl Cohen y José Fernando Durán.

“Las expectativas se renuevan y la emoción de ver bajar a los primeros toros y vaquillonas nos llena de alegría”, dijo el Méd. Vet. Nicolás González Martínez, presidente de la Sociedad Rural local.

Méd. Vet. Nicolás González Martínez, titular de la SRBB.

“Desde hoy trataremos de respetar la tradición en cuanto a organización y logística para que todos puedan disfrutar de la muestra, especialmente porque vemos que el clima será el adecuado para compartir un fin de semana en familia, ya que la propuesta no es solo ganadera”, amplió.

Pedro Gerbelli, inspector y jurado de admisión de Angus, y Martín Linares (der.), de la SRBB.

Tras concluirse las tareas de hoy, mañana se realizará la jura de clasificación de ovinos en lote en la pista principal, en tanto que el sábado será el turno de los bovinos, ovinos individuales y equinos, en las distintas pistas asignadas, con la consagración de los grandes campeones.

Para competir oficialmente se han registrado 308 bovinos (220 Angus; 72 Hereford; 12 Shorthorn y 4 Limangus) y 63 ovinos (37 Corriedale; 18 Poll Merino; 3 Hampshire Down y 5 Dorper Black).

Asimismo, 5 equinos (Polo Argentino), para un total de 376 animales. También se deben sumar 32 equinos (22 hembras y 10 machos) que participan en las pruebas de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC).

Los jurados serán Carlos Ojea Rullán, en Angus; Fernando Hernández, en Hereford; Gonzalo Vidal, en Shorthorn; Esteban Otondo y Patricio Almonacid, en Corriedale y Joaquín Alonso, en Poll Merino.

Facundo Olavarría, gerente de la Sociedad Rural.

“Las actividades se han intensificado en estos últimos días y, junto al equipo de trabajo, estamos atentos para dar respuesta a los pedidos, ya que no solo se refieren a la faz ganadera, sino en cuanto a lo comercial e industrial”, sostuvo Facundo Olavarría, gerente de la SRBB.

El acto de inauguración

Para este domingo, desde las 15, se prevé la inauguración oficial. Estarán los discursos de González Martínez (su primero desde la presidencia); de Federico E. Susbielles, intendente municipal y Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

También se realizará el desfile de los grandes campeones, se bailará el Pericón Nacional y, tras la tradicional prueba de tambores, se presentará el grupo folklórico Kumara.

Para el cierre, este lunes se prevé, desde las 9, el comienzo de la venta de los reproductores en el ring principal de Bordeu, a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma Productores Rurales del Sud.

Las instancias de jura de clasificación de las principales razas del sábado, así como el remate de reproductores del lunes, podrá seguir por streaming desde la página web de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

El costo del ticket para ingresar al predio es de 10.000 pesos para el sábado (o el domingo), en tanto que el resto de los días al acceso es libre y gratuito, así como para todo el fin de semana en el caso de jubilados y menores de 12 años.