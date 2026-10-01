Condenaron a 14 personas por venta de drogas en Ingeniero White

En la primera cuadra de Gorriti allanaron la vivienda de Bernat, un eslabón importante de la banda.

El Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca condenó en las últimas horas a 14 personas por venta de drogas en Ingeniero White, tras una investigación que incluyó varios allanamientos, la mayoría en la zona del Bulevar Juan B. Justo.

La resolución, de 217 fojas, fue dictada por el juez de Cámara Roberto Fernando Minguillón, por secretaría de Paula Marina Pojomovsky, tras un juicio abreviado (acuerdo previo entre la acusación y las defensas).

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Los acusados habrían cumplido distintos roles en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas e incluso por la utilización de menores para desplegar las maniobras.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima, presentada a fines de agosto de 2023 en la Fiscalía Federal Nº 1, y estuvo a cargo de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina.

Se habría establecido que el grupo, con punto central de organización en una vivienda de Jorge Cánning al 2.500, vendió, tanto cocaína como marihuana, al menos entre agosto de 2023 y el 3 de octubre de 2024, cuando se produjeron los operativos y las detenciones.

Quiénes son los condenados

Las principales sanciones recayeron en Franco Juan Bernat (29), María del Carmen Rodianú (37) -detenida en el Instituto Correccional de Mujeres Nº 13 del Servicio Penitenciario Federal- y Damián Emmanuel Acosta (34) -apresado en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica-, quienes recibieron 6 años de condena.

Sin embargo, los dos hombres fueron declarados reincidentes y a Bernat -actualmente alojado en la cárcel de Villa Floresta- le unificaron la pena con otra y le impusieron 8 años y 3 meses de cárcel.

También recibieron sanciones efectivas, aunque las cumplen bajo prisión domiciliaria, Laura Soledad Pérez (4 años y 3 meses) y Emanuel Jonatan De la Canal (un año), en este caso por tenencia simple de estupefacientes.

Las otras condenas fueron en suspenso -no irán a la cárcel salvo que incumplan alguna regla de conducta fijada- y las recibieron Juan Gabriel Rodianú (3 años), Andrea Paola Rodianú (3 años), Daniel Alejandro Peralta (3 años), Joscelyn Dalma Rodianú (3 años), Juan Jesús David Godoy (3 años) y Claudia Soledad Rodianú (3 años).

Completan la lista Thiago Joaquín Peluffo (3 años), Evelyn Andrea Peluffo (3 años) y Stella Maris Romero (1 año, por tenencia de estupefacientes).

Todas las personas que recibieron penas de ejecución condicional tendrán que cumplir, por distintos plazos, diferentes reglas de conducta y además, en algunos casos, tendrán que donar dinero a distintas entidades de bien público.