Condenan a un remisero acusado de abusar de una niña que era pasajera

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de nuestra ciudad condenó a Raúl Alberto Gigena a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en perjuicio de una menor.

Los hechos, según se acreditó en la investigación judicial realizada por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, sucedieron entre 2022 y 2024, a bordo del vehículo de alquiler que conducía el imputado.

Gigena se desempeñaba como remisero de confianza de la familia y trasladaba habitualmente a la víctima -quien al momento de los ataques tenía entre 9 y 10 años- hacia la vivienda de su madre o hacia su lugar de trabajo.

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Aprovechando la situación de traslado a solas, el condenado le realizó tocamientos a la niña tanto por encima como por debajo de la ropa en reiteradas ocasiones. Asimismo, utilizaba su posición para amedrentarla e instarla a que no le contara lo sucedido a su madre.

La resolución judicial se suma a una sentencia que le habían impuesto en marzo pasado.

En esa oportunidad, el juez Eugenio Casas -integrante del mismo tribunal- le había fijado una pena de 4 años de prisión por un hecho de similares características cometido contra otra niña de 9 años.