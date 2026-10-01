Muerte en el gimnasio: analizarán los celulares de los investigados

En los próximos días se llevarán adelante las pericias de los celulares y dispositivos secuestrados en el marco de la investigación por la muerte de Juan Roberto Cafasso, ocurrida hace cuatro meses al caer desde altura en el gimnasio Sport Club Bahía Blanca.

Fuentes judiciales indicaron que el jueves 8 se efectuará el análisis de los elementos incautados tras el pedido de los abogados de la querella, Martiniano Greco y Carlos Carnevale.

Los teléfonos corresponden a los dueños de la franquicia: Ariel Gustavo y Graciela Fernanda Vecchi y Ernesto German Decker; al gerente, Lucas Roberto Abraham y a la encargada de seguridad e higiene Alejandra Nora Molina.

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También se encuentra el dispositivo del arquitecto necochense Eber Nicolás Panscin, quien estuvo a cargo de la obra ubicada en la avenida Cabrera al 4.100.

Los abogados que representan a la familia de la víctima solicitaron oportunamente la búsqueda de diálogos en comunicaciones cruzadas entre los distintos actores y a partir de una serie de palabras clave.

El análisis -desde septiembre de 2025 hasta la fecha del deceso- se hará a través del sistema UFED Cellebrite Premium, que permite recuperar toda la información contenida en los aparatos, incluso aquellos datos borrados recientemente.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Los investigadores buscarán determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Por otra parte, la fiscalía aguarda la entrega del dictamen técnico pericial que están elaborando una serie de profesionales de la UTN convocados para colaborar en la investigación.

En ese sentido, trascendió que los peritos solicitaron una serie de informes y documentación accesoria para luego poder confeccionar el informe final.