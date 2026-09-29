Senadores e intendentes bonaerenses se reúnen con la Unión Industrial de Bahía Blanca

Senadores provinciales de la comisión de Industria y Minería, junto a intendentes de varias localidades de la región llegarán a la ciudad para firmar un acuerdo con la Unión Industrial de Bahía Blanca

El encuentro está previsto para este jueves 1 de octubre y se rubricará un convenio de regionalización con los municipios de Carmen de Patagones, Saliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Adolfo Gonzales Chaves.

La actividad se desarrollará en la sede de la UIBB, Brown 460, para luego realizar una recorrida por el Consorcio de Gestión del Puerto y zona petroquímica de la ciudad.

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La agenda continuará por la tarde con diversas reuniones entre representantes del organismo local y de los diferentes bloques de legisladores bonaerenses.

Entre los legisladores que confirmaron su presencia en nuestro medio se encuentran Sergio Vargas, Paola Ventura y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), María Luz Bambacci (La Libertad Avanza) el bahiense Marcelo Feliú, Ayelén Durán, María Inés Laurini y Marcos Pisano (Fuerza Patria) ; María Emilia Subiza (Hechos) y Nerina Neuman (UCR).

En tanto que ya son quince los municipios que adhirieron al programa estratégico de Regionalización que viene promoviendo desde hace diez meses la Unión Industrial de Bahía Blanca. El acuerdo entre la UIBB y los municipios pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de la región.

Por otra parte, se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Hasta el momento firmaron sus respectivos convenios las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Puan, La Madrid, Laprida y Daireaux.