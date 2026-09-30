Trasladaron a la cárcel al acusado de un intento de femicidio en el barrio Pampa Central

Aguilar estuvo prófugo, pero a fines de agosto fue capturado por la Policía.

Un hombre que el mes pasado intentó matar a su pareja atacándola con un cúter en un domicilio del barrio Pampa Central, quedó detenido en la cárcel de Villa Floresta después de que la justicia de Garantías bahiense lo procesara con prisión preventiva.

De esta manera Cristian René Aguilar (48), imputado por la tentativa de femicidio, permanecería tras las rejas al menos hasta la realización del juicio oral.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, dictó la medida privativa de libertad contra Aguilar por pedido del fiscal de homicidios interviniente en la causa, Jorge Viego.

La fiscalía le atribuye al procesado, apodado "Chavo", el delito de "tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por haber sido perpetrada por un hombre a una mujer mediando violencia de género".

Había dos menores

El ataque brutal se registró el miércoles 12 de agosto, en una vivienda de Entre Ríos al 2.200, donde también estaban presentes dos niños de 1 y 7 años.

El agresor abandonó a la mujer desangrándose, huyó a bordo de un vehículo y estuvo prófugo hasta el 31 del mes pasado, cuando la Policía lo capturó en la zona céntrica de esta ciudad.

La mujer se recupera favorablemente de las heridas cortantes que sufrió en el tórax, el cuello y la mano izquierda.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.