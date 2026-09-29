Detuvieron a un expolicía para que cumpla una condena por abuso

Un expolicía condenado a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de un joven masajista fue arrestado esta tarde para cumplir la pena.

Fuentes oficiales indicaron que el subcomisario Luis Alberto Mendiondo (52) fue detenido por efectivos de la DDI bahiense en una vivienda ubicada en Mitre al 600 de la localidad de Médanos.

El 15 de septiembre de 2022, el Tribunal en lo Criminal N° 3, compuesto por los jueces Julián Saldías, Claudia Cecilia Fortunatti y Ricardo Gutiérrez, lo sentenció por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma de fuego.

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En ese momento los magistrados no habían hecho lugar al pedido de la fiscal Marina Lara para que Mendiondo fuera privado de la libertad, resolviendo que esto se efectivizara recién cuando el fallo adquiriera firmeza.

El Tribunal consideró responsable al sujeto de los hechos ocurridos el 23 de abril de 2018, en horas de la tarde, en una vivienda de calle Alvarado al 1.200.

Al momento de los alegatos la representante del Ministerio Público había solicitado la pena de 17 años de cárcel para el uniformado, mientras que la defensa opinó que debía ser absuelto.

Ese fue el segundo debate que afrontó Mendiondo, ya que en octubre de 2020 la Sala II del Tribunal de Casación provincial revocó la absolución dictada un año antes y ordenó que sea juzgado nuevamente.