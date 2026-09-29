Asensio seguirá detenido: rechazaron un pedido de sobreseimiento

La jueza Marisa Promé rechazó hoy el pedido de sobreseimiento y libertad en favor de Horacio Norberto Asensio, el entrenador de hockey que fue detenido hace una semana en Mar del Plata, por abusos sexuales de vieja data.

De esa manera, la titular del Juzgado de Garantías N° 4 dejó sin efecto el planteo que hizo días atrás el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideraba prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Sin embargo, la jueza Promé consideró que los plazos procesales no están vencidos y ordenó seguir adelante con la causa.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), imputado de un abuso sexual gravemente ultrajante y bajo sospecha de otras hechos, algunos de los cuales sí estarían prescriptos o bien las víctimas decidieron no instar la acción penal.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.