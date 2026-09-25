Piden el sobreseimiento y que se disponga la libertad de Asensio

La jueza de Garantías Marisa Promé deberá resolver un pedido de sobreseimiento y libertad en favor de Horacio Norberto Asensio, el entrenador de hockey que fue detenido hace una semana en Mar del Plata, por abusos sexuales de vieja data.

El planteo lo realizó formalmente hoy el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideró prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

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De esa manera solicitó su inmediata libertad.

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.