Caso Del Valle: realizan una audiencia judicial tras el pedido de preventiva

Allegados a la querella se convocaron en Colón 46 para reclamar que se mantenga la detención de Del Valle. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Una audiencia preliminar, antes de que la jueza de Garantías Claudia Olivera resuelva si dicta o no la prisión preventiva de Alberto Martín Del Valle (56), se realizó este mediodía en los tribunales de la avenida Colón 46.

La diligencia, solicitada por los abogados de la querella, está prevista en el marco del artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense.

La acusación (tanto los abogados representantes de la particular damnificada como la fiscalía) reafirmará su postura para que Del Valle continúe en la cárcel de Saavedra por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar agravado.

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El hombre había sido capturado el 23 de agosto último, en Florencio Varela, luego de estar más de 15 años prófugo por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante en Puan, en perjuicio de una niña que, fruto de la violación, tuvo un hijo.

Al menos dos jueces resolvieron que Del Valle debería ser sobreseído por encontrarse prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), aunque esa situación tiene que ser revisada por la Cámara Penal.

Mientras tanto, a Del Valle se lo mantuvo detenido por incumplir la cuota alimentaria de 4 hijos, incluido el que nació producto del delito sexual.

La semana pasada la fiscal Leila Scavarda pidió que la Justicia convierta en prisión preventiva su detención.

Fue luego de ampliar la indagatoria a Del Valle (se negó a declarar) tras recalificar el caso con una figura más "pesada".

La fiscalía entiende que el acusado es autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravado y reiterado (cuatro hechos), en concurso real de delitos.

Según los investigadores, Del Valle habría ocultado deliberadamente sus bienes e ingresos a través de otras personas y cuentas, mientras estuvo prófugo por la violación.

Esa situación agravaría una eventual pena en su contra, que podría ser de cumplimiento efectivo.

Al pedir la preventiva, la acusación se basó en el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la causa, teniendo en cuenta sus antecedentes en ese sentido.

La audiencia preliminar del artículo 168 bis del CPP provincial prevé, además, que el imputado -no se confirmó si va a estar presente o por vía telemática- pueda ser oído en caso de así plantearlo la defensa.

La jueza tiene 5 días para definir si ordena o no la prisión preventiva de Del Valle.