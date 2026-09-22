Se negó a declarar el detenido por el crimen en el barrio Enrique Julio

No declaró en la fiscalía el hombre detenido en el barrio Enrique Julio y acusado de asesinar a un joven de 23 años.

Fuentes judiciales informaron que José Luis Salazar (37), quien fue asesorado por la abogada Maia González, hizo uso de su derecho y decidió no contestar las preguntas del fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5.

Los voceros mencionaron que el sospechoso está imputado del delito de homicidio agravado y portación de arma de fuego.

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El crimen se registró alrededor de las 3 de la víspera, en la calle Juana Azurduy al 800, donde la víctima, identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, recibió dos disparos en la espalda.

Personal policial acudió al lugar y aprehendió al acusado. En el lugar también secuestraron un arma calibre 22.

Según fuentes oficiales, tras los primeros datos recogidos en el lugar, Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tiene estacionado en la vía pública, con supuestas intenciones de robo, y el agresor salió de su vivienda y le disparó.