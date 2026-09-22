Natalia de la Sota: "El gobierno niega la realidad de la clase trabajadora"

"¿Qué vi en este paso por el sudoeste bonaerense? Que la situación no escapa a las generales de la ley, la mayoría de la población está muy preocupada por una situación de ajuste y de economía parada, esta es la verdad".

La diputada nacional por el justicialismo, Natalia de la Sota, pasó este martes por Bahía Blanca y conversó con La Nueva. sobre la actualidad política y económica del país.

"Vinimos por una invitación del intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, con quien ya venimos charlando, nos conocemos, y me pareció muy interesante visitar una localidad del interior del país muy similar a cualquier ciudad de Córdoba de la zona productiva. Luego, hicimos esta visita a Bahía Blanca", explicó la legisladora cordobesa, hija del exgobernador José Manuel de la Sota.

La diputada peronista afirmó que observó "a los sectores industrial, comercial y en general de la producción muy preocupados. Sumado a esto, se viene una mala noticia para esta zona con el cambio en el régimen de Zona Fría. El jueves en el Senado, lamentablemente, se va a determinar la eliminación del régimen. Y digo lamentablemente porque estamos acá en Bahía Blanca y en esta zona, que no tiene diferencia con Puerto Madryn o Viedma. Sin embargo, hay regiones que van a quedar dentro del régimen y otras que no. Esto implica un golpe otra vez en el bolsillo, en la economía de las familias".

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Según De la Sota, "este gobierno nacional es justamente eso. Niega la realidad que está viviendo la gente, sobre todo la clase media trabajadora".

Acerca del debate sobre la importancia del equilibrio fiscal, la diputada dijo que es necio discutirlo pero la cuestión es cómo se llega a ese equilibrio.

"La pregunta es a costa de qué y de quiénes. Porque si el equilibrio fiscal significa el actual estado de las rutas o ajustar a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los discapacitados o los jubilados, yo no estoy de acuerdo. Lo mismo con desfinanciar las universidades, la ciencia y la tecnología. La promesa era ajustar a la casta, pero eso no pasó. Al contrario, hubo una transferencia de recursos a sectores poderosos, concentrados, olvidándose de la mayorías", sostuvo.

Agregó: "Necesitamos un Estado solidario que acompañe y sea eficiente. Pero esa eficiencia no significa que gaste menos, significa que el dinero vaya donde hace falta como la educación y la salud. Eso no es gasto sino inversión".

--¿Y quién puede encarnar ese modelo?

--Yo creo que el justicialismo en todas sus variables, logrando una síntesis real.

--¿Tienen que ir todos juntos?

--Sería lo ideal, incluso con los matices que tenemos.

--En caso de subsistir las diferencias internas podrían ir a una PASO. Pero si se eliminan las primarias como pretende el gobierno, ¿el PJ debe ir a una interna partidaria?

--Si no se logra esa unidad, podemos ir a una PASO y, si no, siempre está el mecanismo democrático de la interna.

--Ocurre que hace 40 años que no hay una interna para la carrera presidencial en el peronismo.

--Pero hay momentos en la historia que son muy especiales. Este es uno muy importante para el peronismo. Tenemos que unir a todos aquellos sectores que no convalidan estas políticas, un modelo económico que ya tuvimos y que no nos fue bien. Lo tuvimos en la dictadura con Martínez de Hoz, luego en la década del 90 con Menem y más adelante con Macri. Y no estoy diciendo que todo lo demás funcionó bien. Hay que hacer una autocrítica de la política y los gobiernos en general, porque evidentemente no hemos solucionado los problemas estructurales de la Argentina. Esa es la realidad. Ahora, que este modelo no funciona, no hay duda, porque va dejando cada vez más gente afuera.

--Axel Kicillof prácticamente se lanzó para la carrera presidencial. ¿Cómo lo ve?

--A Axel lo respeto, por supuesto, aunque venimos de lugares distintos. Él viene del kirchnerismo y yo vengo del justicialismo delasotista, si querés. Pero sí le reconozco que es un gobernador que desde el primer día estuvo en contra de las políticas de Milei. De todos modos, hoy hay una interna en la provincia de Buenos Aires y en eso yo no me voy a meter. También creo que hay que dar espacio a las voces del interior. Por eso es importante esto que hicimos con Pablo Garate, de juntarnos, de plantear las temáticas que nos preocupan a nosotros, para que no todo se decida en CABA y Conurbano. Existe un país, existen hombres y mujeres capaces, con ganas de colaborar con esto.

--¿Y quién puede representar al PJ, entonces? Los nombres son importantes.

--Lo primero es pensar en serio en un programa de gobierno. Luego se verá quién. Ya nos pasó de buscar fórmulas ganadoras y después tener grandes problemas al momento de gobernar. No tenemos que repetir ese error. Me parece que todos tenemos que tener una gran generosidad dirigencial, ojalá la logremos, y acordar.